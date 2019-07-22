Москва, , 13:21 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано, сообщается 22 июля на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в России Амано будут помнить как выдающегося дипломата и сторонника упрочения международной безопасности.

«Я не раз лично общался с Юкией Амано и всегда восхищался его мудростью и дальновидностью, способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах», — выразил соболезнования российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти 72-летнего Юкия Амано стало известно сегодня, 22 июля. Амано занимал пост главы МАГАТЭ с 2009 года. До этого времени он был послом Японии в агентстве, а также занимал различные должности в японском внешнеполитическом ведомстве.

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