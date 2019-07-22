Дамаск, , 13:42 — REGNUM

Высокопоставленный командир Демократических сил Сирии (ДСС), состоящих преимущественно из курдов, генерал Мазлум Кобани предостерег Турцию от эскалации насилия в регионе. Об этом он заявил 21 июля в интервью нидерландскому изданию «Yeni Ozgur Politika».

Сирийские курды, по словам военачальника, могут противопоставить турецким солдатам широкий 600-километровый фронт, если Анкара захочет вести против них боевые действия.

«Восточный Евфрат и Африн — это две разные территории. Поэтому повторения Африна не будет, мы этого не допустим». Мазлум Кобани

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии для борьбы с курдскими повстанцами, сражающимися с террористами внутри страны. Анкара не может допустить укрепление курдов у своих границ.

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