Киев, , 13:14 — REGNUM

На Украине партия «Слуга народа» может в судебном порядке отменить результаты голосования в 10 избирательных округах из-за наличия доказательств массовых нарушений в ходе голосования. Об этом 22 июля завил на брифинге в Киеве лидер штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Сейчас на этих округах собираются материалы для обращений в окружную комиссию, потом для судебных рассмотрений, потом для обращений в Центральную избирательную комиссию с жалобой относительно признания результатов на отдельных участках недействительными. Или вообще непризнание результатов по округу», — сказал Корниенко.

Он сообщил, что на 64-м округе в Коростене Житомирской области выборы проигрывает скандальный депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский.

«На 64-м округе у нас есть достаточный для выигрыша отрыв. Но там есть непонятные вещи с комиссией. Это тот округ, на котором проигрывает Пашинский. Сейчас там какие-то непонятные истории», — рассказал Корниенко.

По его словам, серьезные фальсификации, в частности факты подкупа избирателей зафиксированы на 15, 68, 69, 78 и 137 округах.

«В Запорожской области 78 округ. Там был подкуп, много нарушений. Результатом этого стало около 3000 недействительных бюллетеней. Это очень большое количество… По 137 округу много фактов подкупа. Есть свидетельства, видео. Там точно будет судебный процесс… Много нарушений в Луганской области: раздавали деньги, сахар — классика Луганской области. Там всегда один из кандидатов раздает сахар, весной раздавал. Наверное, на Луганщине жить не так сладко», — уточнил Корниенко.

Он также прогнозирует, что Центральна избирательная комиссия может через две недели огласить итоговые результат выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах. По её словам, ЦИК не зарегистрировала фактов, «которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании».

Согласно результатам обработки 62,02% протоколов, в Раду проходят партии «Слуга народа» — 42,49% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,98%, «Европейская солидарность» — 8,56%, ВО «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» — 6,34%.