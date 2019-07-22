Киев, 22 июля 2019, 13:14 — REGNUM
На Украине партия «Слуга народа» может в судебном порядке отменить результаты голосования в 10 избирательных округах из-за наличия доказательств массовых нарушений в ходе голосования. Об этом 22 июля завил на брифинге в Киеве лидер штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Он сообщил, что на 64-м округе в Коростене Житомирской области выборы проигрывает скандальный депутат от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский.
По его словам, серьезные фальсификации, в частности факты подкупа избирателей зафиксированы на 15, 68, 69, 78 и 137 округах.
Он также прогнозирует, что Центральна избирательная комиссия может через две недели огласить итоговые результат выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах. По её словам, ЦИК не зарегистрировала фактов, «которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании».
Согласно результатам обработки 62,02% протоколов, в Раду проходят партии «Слуга народа» — 42,49% голосов избирателей, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,98%, «Европейская солидарность» — 8,56%, ВО «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» — 6,34%.