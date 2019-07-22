Киев, , 13:09 — REGNUM

В команде у партии «Слуга народа» есть достаточно достойных людей, способных отвечать всем актуальным вызовам и занять посты во власти страны, включая украинский парламент. Об этом сегодня, 22 июля, во время брифинга заявил глава пропрезидентского политического объединения Дмитрий Разумков.

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«Я уверен, что по две-три кандидатуры минимум на каждую из должностей у нас есть», — заявил на брифинге, трансляцию которого вёл телеканал «112 Украина», Разумков.

Это касается и должностей в Верховной раде Украины — спикера, вице-спикера, глав комитетов, министров.

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«Я ещё раз говорю, у нас большая команда, и на каждую из позиций у нас, я думаю, найдутся кандидатуры, которые достойно смогут представлять нашу политическую силу в парламенте», — добавил лидер партии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на пост премьер-министра страны ни лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ни экс-президент Пётр Порошенко, ни лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук претендовать не могут, поскольку ранее были в политике. На эту должность будет назначено новое лицо, «гуру в экономике» — «со специализированным образованием, человек, которого уважают в Украине, и человек, которого уважают на Западе», уточнил украинский лидер.