Москва, , 12:56 — REGNUM

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко больше не сможет стать премьер-министром Украины, однако сохранит свою роль в качестве важного элемента во внутриполитических процессах республики. Об этом заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев на состоявшейся 22 июля пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Тимошенко будет важным элементом внутриполитических раскладов в парламенте перебегая от одной политической силы к другой», — предрёк эксперт.

При этом бывший президент Украины Пётр Порошенко, согласно предварительным результатам голосования, останется важным и системным политиком.