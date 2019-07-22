Воронеж, , 12:52 — REGNUM

Бывший руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева задержана в рамках уголовного дела. Об этом СМИ сообщили 22 июля, официального подтверждения информации пока нет.

По неподтвержденным данным, в отношении бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), пишет «Коммерсантъ-Черноземье». Речь идёт о хищении средств, которые выделялись на проведение мероприятий. В Следственном управлении СК корреспонденту ИА REGNUM заявили, что официально ситуацию не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, Эмилия Сухачева, возглавлявшая департамент культуры с 2015 года, была уволена с формулировкой «по собственному желанию» в начале июля.