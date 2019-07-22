Ашхабад, , 12:52 — REGNUM

Министерства и ведомства Туркмении передадут Афганистану гуманитарную помощь. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает агентство «Туркменистан сегодня».

Гуманитарную помощь окажут министерства образования, здравоохранения и медицинской промышленности, торговли и внешнеэкономических связей, текстильной промышленности, а также союз промышленников и предпринимателей республики. Список продукции определен распоряжением и не представлен в СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2019 года Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об отправке в Афганистан первой партии газобензина и сжиженного природного газа, которые были произведены на новом заводе в Ахалской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Туркмении поставляют в Афганистан бензин, невзирая на дефицит