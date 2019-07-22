Ашхабад, 22 июля 2019, 12:52 — REGNUM
Министерства и ведомства Туркмении передадут Афганистану гуманитарную помощь. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает агентство «Туркменистан сегодня».
Гуманитарную помощь окажут министерства образования, здравоохранения и медицинской промышленности, торговли и внешнеэкономических связей, текстильной промышленности, а также союз промышленников и предпринимателей республики. Список продукции определен распоряжением и не представлен в СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня 2019 года Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об отправке в Афганистан первой партии газобензина и сжиженного природного газа, которые были произведены на новом заводе в Ахалской области.
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