Киев, 22 июля 2019, 12:45 — REGNUM
В конце августа или в начале сентября может состояться первое заседание нового созыва Верховной рады Украины. Об этом 22 июля заявил на брифинге в Киеве лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он сообщил, что новый состав парламента отенит депутатскую прикосновенность, изменит Конституцию и закон о регламенте работы Рады.
Как сообщалось, 21 июля лидер штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о желании провести первое заседание нового созыва парламента в День независимости — 24 августа.