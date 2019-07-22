Киев, , 12:45 — REGNUM

В конце августа или в начале сентября может состояться первое заседание нового созыва Верховной рады Украины. Об этом 22 июля заявил на брифинге в Киеве лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

«Первое заседание может быть или в конце августа, или в начале сентября. В первую очередь это не совсем зависит от нас, это зависит от Центральной избирательной комиссии, когда будут окончательные результаты. Надеюсь, с этим процессом затягивать не будут и новый созыв Верховной рады приступит к выполнению своих функциональных обязанностей как можно быстрее», — сказал Разумков.

Он сообщил, что новый состав парламента отенит депутатскую прикосновенность, изменит Конституцию и закон о регламенте работы Рады.

Как сообщалось, 21 июля лидер штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил о желании провести первое заседание нового созыва парламента в День независимости — 24 августа.