Киев, 22 июля 2019, 12:42 — REGNUM
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины. Соответствующее заявление Разумков сделал 22 июля на брифинге в Киеве.
Он отметил хорошие результаты «Слуги народа» как на мажоритарке, так и в рамках пропорциональной системы выборов (по спискам).
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Примечательно, что во всех 13 округах Киева победу одерживают мажоритарщики от «Слуги народа». Также, по предварительным данным, мажоритарщики «Слуги народа» побеждают в Харькове, Киевской области и Одессе. Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, в парламент проходят партии «Слуга народа» (42,45% голосов избирателей), ОПЗЖ — 12,88%, «Европейская солидарность» — 8,64%, ВО «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» — 6,38%.