Киев, , 12:42 — REGNUM

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины. Соответствующее заявление Разумков сделал 22 июля на брифинге в Киеве.

«Сейчас говорить о коалиции, наверное, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты», — сказал Разумков.

Он отметил хорошие результаты «Слуги народа» как на мажоритарке, так и в рамках пропорциональной системы выборов (по спискам).

«И по партийному списку, и по мажоритарке нам многие заявляли: «Вы сливаете округа, вы поставили не тех кандидатов. Они какие-то не такие». Теперь скажите это нам по Харькову, по Киевской области, по многим другим знаковым округам, где наши кандидаты победили иногда с отрывом в четыре раза. И с кандидатами мы не ошиблись», — рассказал Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Примечательно, что во всех 13 округах Киева победу одерживают мажоритарщики от «Слуги народа». Также, по предварительным данным, мажоритарщики «Слуги народа» побеждают в Харькове, Киевской области и Одессе. Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, в парламент проходят партии «Слуга народа» (42,45% голосов избирателей), ОПЗЖ — 12,88%, «Европейская солидарность» — 8,64%, ВО «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» — 6,38%.