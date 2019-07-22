Лондон, , 12:44 — REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан подал в отставку, об этом 22 июля сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что в ближайшее время ожидается отставка и других высокопоставленных политиков Соединенного Королевства, в том числе занимающих министерские должности.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку 24 июля 2019 года. Правительство возглавит новый лидер Консервативной партии, которым с высокой долей вероятности станет Борис Джонсон.

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