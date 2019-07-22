Киев, , 12:39 — REGNUM

В новый парламент партия «Слуга народа» приведет более 240 депутатов. Об этом 22 июля завил на брифинге в Киеве лидер штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Приблизительно от 125 до 127 у нас мажоритарных мест, остальные 122 — это список. Сейчас у нас распределение 426 мандатов. Продолжаем вести параллельный подсчет, но это уже не так актуально», — сказал Корниенко.

Он также проинформировал, что подкупы избирателей зафиксированы в более чем 30 округах.

«Основной процесс, который сейчас идет — это защита результатов. Есть около 10 округов на которых есть определенные проблемы, как мы и прогнозировали. Подкупы зафиксированы в более чем 30 округах, но повлиять на результат они могут по 10 округам, условно», — рассказал Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, согласно результатам обработки 50,01% протоколов, в парламент проходят партии «Слуга народа» (42,45% голосов избирателей), ОПЗЖ — 12,88%, «Европейская солидарность» — 8,64%, ВО «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» — 6,38%.