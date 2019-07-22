Бишкек, , 12:41 — REGNUM

Председателем Государственной налоговой службы Киргизии назначен Кабыл Абдалиев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили 22 июля в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Киргизии.

В этот же день председатель правительства республики подписал распоряжение об освобождении от должности главы государственной налоговой службы Тенизбека Абжапарова.

Напомним, 20 мая Национальный деловой клуб Киргизии составил антирейтинг чиновников по эффективности государственного управления. Снятый с должности главы налоговой службы Тенизбека Абжапарова занял в рейтинге третье место. Рейтинг составлен по результатам опроса предпринимателей.

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