Анкара, , 12:38 — REGNUM

Турция готова принять ответные меры в случае введения ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались как отношения двух партнеров по НАТО, — заявил Чавушоглу в эфире телеканала TGRT. — Но если Вашингтон проявит к нам враждебный настрой, мы примем ответные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что еще не приняли решение, какие санкции будут наложены на Турцию за приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». В ведомстве заявили, что Соединенные Штаты не будут разглашать информацию о возможных санкциях раньше времени.

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