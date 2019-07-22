Москва, , 12:37 — REGNUM

Новые власти Украины будут продолжать антироссийскую и русофобскую политику, но в более цивилизованной форме, без одиозных действий или заявлений. Об этом заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев на состоявшейся 22 июля пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Первый и главный итог выборов это, на мой взгляд: закрепление и легитимация того политического режима, который закрепился в 2014 году после госпереворота. В чем это развитие? Укрепляется внешнее управление. И с точки зрения внешнего управления режим делает шаг вперёд. Вторая черта — всевластие олигархата, которому Украина отдана на разграбление и который будет ограничен только внешним управлением. Одни олигархи будут поддерживаться, против других могут возбуждать уголовные дела, но сути это не меняет», — заявил эксперт.

По его мнению, чертой нового режима на Украине станет «сохранение русофобии, как институционального начала, но уже без каких-то одиозных черт».