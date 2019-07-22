Севастополь, , 12:34 — REGNUM

Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарёв отправлен в отставку решением врио главы города Михаила Развожаева. Об этом было объявлено 22 июля на аппаратном заседании правительства Севастополя.

Михаил Пономарёв занимал должность заместителя губернатора Севастополя с 2016 года, он курировал на посту исполнение федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, работу департамента финансов, а также департамента капитального строительства. Пономарёва называли ближайшим соратников бывшего губернатора Дмитрия Овсянникова.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев, назначенный президентом РФ на пост врио губернатора Севастополя вместо уволенного Дмитрия Овсянникова, приступил к работе в должности 12 июля. Тогда же Развожаев заявил, что новое правительство города будет сформировано в течение месяца, и «желающие изменить город к лучшему имеют хорошие шансы войти в его состав».

По теме: Новое правительство Севастополя сформируют через месяц — Развожаев