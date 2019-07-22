Киев, , 12:27 — REGNUM

По данным после обработки 50% протоколов на выборах в Верховную раду Украины, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получила в новом составе парламента более 240 мест (из 450), то есть абсолютное большинство.

Выборы на Украине (cc) Russianname

250 депутатов избираются по партспискам, 200 — по одномандатным округам. И если победа коллективного Зеленского на выборах по партспискам (более 40% голосов) прогнозировалась, то очень уверенная победа в округах (около 60%) стала некоторой неожиданностью.

Вообще новый состав Верховной рады на первый взгляд не будет иметь ничего общего с прежним. Фракция Тимошенко станет меньше, от бывшей коалиции войны останется небольшая группа Порошенко. Более половины депутатов — «новые лица».

Большинство граждан Украины, поддержав Зеленского сначала на президентских, а потом и на парламентских выборах, проголосовали за радикальное обновление. Еще 13% получила выступающая за мир «Оппозиционная платформа». Бывшие власти не получили и трети голосов.

Однако парадоксальным образом, скорее всего, все эти перемены в глобальном смысле ничего не изменят. Прежней останется ситуация с Донбассом. Прежним останется внешнеполитический вектор. Стилевые изменения будут, сущностных — нет.

Не имеющая ни опыта, ни программы, ни идеологии новая власть, действительно, не будет с прежней скоростью толкать Украину к радикализму и расколу. Однако и отматывать обратно уже сделанное тоже никто не собирается.

Показательным станет решение о коалиции: если партия Зеленского, имея возможность сформировать коалицию сама, пригласит в нее Вакарчука, это будет означать, что не изменился не только общий вектор, но и уровень отчетности перед западными кураторами.

И столь же показательными будут ближайшие недели: теперь у коллективного Зеленского есть вся полнота власти в стране, и им уже не на что пенять, оправдывая неисполнение своих обещаний и неисполнение ожиданий сограждан.

Но даже умеренные оптимисты на Украине рассчитывают только на то, что новая власть, которая не изменит старый курс, по крайней мере добьется реальной ответственности для первых лиц прежней власти — начиная с Порошенко.