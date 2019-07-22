Москва, , 12:24 — REGNUM

После состоявшихся 21 июля выборах в Верховную раду на Украине должен произойти спад неонацистских настроений в политике. Об этом 22 июля директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко во время пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Зеленский добился цели, которую он ставил. На Украине впервые за многие десятилетия истории произошло обнуление элит. В списке партии «Слуга народа» не было представлено ни одного действующего депутата Верховной раду, я не берусь оценивать качество избравшихся от «Слуги нарда» депутатов. Эти депутаты могут быть «котом в мешке» для самого Зеленского», — сказал эксперт.

В то же время благодаря обновлению элит должна спасть «волна неонацизма» и радикалы, попавшие в раду «уйдут в небытие», считает Бондаренко.

Также эксперт отметил, что Зеленский сможет обойтись без коалиции с другой партией в Верховной раде, однако будет вынужден пойти на этот шаг под давлением внешних сил.