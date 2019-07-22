Москва, , 12:19 — REGNUM

Прошедшие 21 июля выборы в Верховную раду Украины стали самыми закрытыми для внешнего мира за всю историю республики. Об этом заявил председатель совета Российского общественного института избирательного права, член президиума совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По официальным данным, там не всё нормально: 1602 международных наблюдателя было аккредитовано, однако из них около сотни независимых, половина была из ОБСЕ. Среди государств наиболее всего были представлены США и Канада», — сказал Борисов.

Эксперт отметил, что гражданское общество Украины фактически переведено на «военный режим».

«Или ты за Украину, и тогда стоя аплодируй, или ты против, и тогда молчи, иначе будет возбуждено уголовное дело», — отметил эксперт.

Также Борисов заявил, что, судя по количеству нарушений, процедуры 21 июля нельзя назвать выборами. Так, согласно официальным данным, в МВД Украины поступало по три сообщения о нарушениях избирательного процесса в минуту.