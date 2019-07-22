Пекин, , 12:15 — REGNUM

Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу по некоторым историческим вопросам, которые связаны с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, сообщает Синьхуа.

В документе предпринимаются попытки минимизации влияния в Синьцзяне исламизма и экстремистского радикализма. В частности, в нём ставится под сомнение исконный характер мусульманского вероисповедания местной этнической группы региона — уйгуров. Также указывается, что ислам — не единственная религия, которая исповедуется этой коренной национальностью.

«Обращение уйгуров в ислам было не добровольным выбором простого народа, а результатом религиозных войн и навязывания правящим классом, хотя этот факт и не подрывает нашего уважения к праву мусульман на свои убеждения», — говорится в Белой книге. Кроме того, авторы связывают распространение ислама на северо-западе Китая с появлением Халифата (который они именуют «арабской империей»).

Документ утверждает, что преобладающей религией как знати, так и простых людей долгое время являлся буддизм, а в настоящее время значительная часть населения считает себя атеистами и не исповедует никакой религии.

Отметим, что официальный Пекин сталкивается в Синьцзяне с перманентной угрозой сепаратизма и в ответ принимает ряд мер: от обеспечения ускоренного развития СУАР и борьбы с бедностью, особенно в сельских районах, до идеологического и силового противодействия экстремистскому подполью.