Киркук, Ирак, , 12:32 — REGNUM

Руководство Демократической партии Курдистана (ДПК) приняло решение не участвовать в выборах губернатора спорной иракской провинции Киркук, об этом 21 июля сообщает Kurdistan.ru.

Причиной отказа от политической борьбы, как утверждает представитель ДПК в Киркуке Дияри Хуссейн, стала сложная ситуация в регионе. Однако дипломат с оптимизмом смотрит в будущее и надеется, что новый губернатор устроит все стороны.

Несмотря на то, что ДПК не будет бороться за место главы региона, ее представители настаивают на том, чтобы курдские политические силы шли на выборы единым фронтом.

Напомним, провинция Киркук является объектом спора между Эрбилем и Багдадом. В настоящее время регион находится под контролем центрального правительства страны. Курды обвиняют власти в «арабизации» области и вытеснении из нее курдов.

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