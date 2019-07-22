Киев, , 12:07 — REGNUM

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готова сотрудничать с политическими силами со схожим видением развития страны. Об этом 22 июля на брифинге заявил лидер партии Дмитрий Разумков.

По его словам, в партии открыты к любому диалогу, но на сегодняшний день «Слуга народа» будет исходить из окончательных результатов.

«(Партия) сможет сотрудничать со всеми политсилами, которые будут совпадать в мировоззрении и базовом видении развития стран», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах. По её словам, ЦИК не зарегистрировала фактов, «которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании».

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