Киев, , 12:03 — REGNUM

В Донбассе в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погибли украинские военные. Подрыв произошёл накануне утром, 21 июля, вблизи населённого пункта Счастье в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр операций Объединённых сил Украины.

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«Во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населённого пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, два военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Уточняется, что они получили смертельные ранения и скончались на месте подрыва. Известно, что оба солдата были в составе воздушно-десантной бригады. Кроме того, ещё двое военных были серьёзно ранены. Их доставили в городскую больницу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Донецкой и Луганской Народных Республиках был издан приказ о полном, всеобъемлющем и бессрочном режиме прекращения огня. Он вступил в силу на территории обеих республик с 00:00 21 июля и был доведён до всех подразделений и каждого военнослужащего ДНР и ЛНР. Согласованные условия действия режима перемирия включают неприменение любого вида огня, включая снайперский; запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, а также размещение тяжёлого вооружения в населённых пунктах и в непосредственной близости от них.

Напомним, в июне 2019 года трое украинских военнослужащих погибли и ещё шестеро получили ранения в результате подрыва военного автомобиля на противотанковой мине в Донбассе. Инцидент произошёл во время передвижения техники 14-я отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Трехизбенка.