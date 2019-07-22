Москва, , 12:02 — REGNUM

В Госдуме прокомментировали предварительные итоги выборов в Верховную раду Украины и посетовали на иллюзии в республике.

«Украинский избиратель продолжает питать иллюзии, что у него во власти есть «слуга». Однако, все совсем наоборот. Как говорил Глеб Жеглов, у нищих слуг нет», — отметил в Facebook депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского может получить 243 места в новом составе Верховной рады. На такое число мандатов члены партии претендуют после обработки более половины голосов на прошедших выборах.

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