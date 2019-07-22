Белград, , 12:08 — REGNUM

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на конференции посвящённой религиозной свободе в Вашингтоне заявил, что представители сербской общины Косово подвергаются дискриминации со стороны националистически настроенного правительства. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«С июня 1999 года сербская община находится под угрозой исчезновения. Это касается материального и нематериального культурного наследия. Церкви и монастыри подвергаются разрушениям. Предпринимаются попытки уничтожить и другие формы религиозных, культурных, исторических следов славянского и православного населения путём совершения нападении и убийств священников сербской православной церкви», — сказал Дачич.

«Из четырех религиозных сооружений, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО — Патриаршество Печ, монастырь Високи-Дечани, Грачаницкий монастырь и Церковь Девы Марии в Левишке, — только три уцелели, в связи с тем, что находились под защитой сил НАТО во время этнических погромов», — сказал министр.

«Незыблемость права косовских сербов на вероисповедание в этих обстоятельствах напрямую зависит от среды, в которой находится религиозное учреждение», — сказал Дачич.