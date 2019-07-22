Москва, , 11:58 — REGNUM

С предварительной победой на выборах в Верховную раду Украины президентской партии «Слуга народа» ответственность за судьбу Минских соглашений ложится на новую власть. Как передает корреспондент ИА REGNUM22 июля, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«По предварительным данным, президентская партия «Слуга народа» в новой Раде может получить 243 места и самостоятельно сформировать большинство. Теперь вся ответственность за судьбу Минских соглашений, прежде всего их политическую часть, ложится на новую власть. От того насколько полно и быстро они будут выполнены, зависит урегулирования в Донбассе», — заявил Слуцкий.

Парламентарий не ждет особых перемен в сфере отношений между странами.

«Однако, мы надеемся, что рано или поздно здравый смысл восторжествует. По крайней мере, в украинской Верховной раде появляются политики, с которыми мы сможем разговаривать и вести конструктивный диалог», — сказал он.

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