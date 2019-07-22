Сана, , 12:14 — REGNUM

Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш заявил о том, что Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ являются «крупнейшими гуманитарными донорами» для Йемена. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, глава МИД ОАЭ отмечает, что арабская коалиция будет и дальше оказывать поддержку гражданскому населению Йемена.

Гаргаш добавил, что ранее коалиция выплатила до 930 миллионов долларов единовременно на гуманитарные нужды. «И Саудовская Аравия, и ОАЭ в настоящее время обсуждают с ООН порядок выплаты по обязательствам за 2019 год, чтобы принести максимальную пользу народу Йемена». Сумма финансовой помощи ОАЭ Йемену, в частности, с апреля 2015 года достигла 5,5 миллиардов долларов.

Данное заявление Гаргаша стало ответом на обвинения в адрес арабской коалиции со стороны Катара, согласно которому ОАЭ и Саудовская Аравия не делают выплаты, на которые рассчитывают йеменцы.