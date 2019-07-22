Рамалла , , 11:52 — REGNUM

Министр информации Палестины Набиль Абу Рудейне заявил о том, что «общеарабские усилия» сорвали «сделку века», выдвинутую США. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat», к «общеарабским усилиям» чиновник отнес действия, предпринятые Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией.

Он отметил, что позиция арабских государств носит мирный характер и заключается в призыве к выводу войск Израиля с оккупированных территорий и созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в обмен на нормализацию арабо-израильских отношений.

Министр отметил, что «администрация США получила очень резкие и решительные письма от короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, президента Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и иорданского монарха Абдаллы II ибн Хусейна о своей приверженности решению о создании палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме».

Абу Рудейне добавил, что отношения между Палестинской национальной администрацией и США ухудшились из-за того, что последние настаивают на снятии с повестки дня вопросов о статусе Иерусалима и о беженцах.