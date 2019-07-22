Киев, , 11:50 — REGNUM

Координатор избирательных программ украинской гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская заявила, что наблюдатели организации не выявили фактов фальсификаций «на этапе подсчета голосов». Соответствующее заявление Айвазовская сделала 22 июля на брифинге в Киеве.

«В целом день голосования и подсчета голосов прошел довольно спокойно. Прецеденты, инциденты нарушений статистически или в процентах не могут повлиять на общий результат выборов. Любые обжалования процесса подсчета ограничены законодательными рамками. Очевидно, что отменить результаты голосования ни в округе, ни в целом по Украине никаких шансов, ни у одной из сторон нет», — рассказала Айвазовская.

Она сообщила, что в некоторых небольших населенных пунктах члены избирательных комиссий выдавали бюллетени по предъявлению ксерокопии паспорта, пенсионного удостоверения или загранпаспорта.

«Тем не менее, это не значит, что в ходе голосования на этапе подведения итогов не было очевидных нарушений. Украина в этом плане еще не так очевидно прогрессирует. На 10% избирательных участков нами зафиксированы факты выдачи избирательных бюллетеней лицам без надлежащих на то оснований. Всего задокументировано 139 таких случав», — сказала Айвазовская.

Кроме того, наблюдатели «Опоры» зафиксировали один вброс бюллетеней «на участке 140 750 в рамках округа №50 в г. Мирноград Донецкой области».

«В то же время есть позитивная тенденция — снижение количества фотографирования избирательных бюллетеней, что было распространенным явлением на последних президентских выборах, особенно во время повторного тура голосования. Тогда численность участков, на которых были зафиксированы и задокументирован такие случаи, было около 4% в раках всей Украины. Сейчас сократилось до 0,8% участков», — добавила Айвазовская.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся парламентских выборах. По её словам, ЦИК не зарегистрировала фактов, «которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании».