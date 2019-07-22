Иркутск, , 11:51 — REGNUM

В терпящем бедствие от мощнейшего наводнения Приангарье весьма активно идут избирательные процессы. По данным избиркома Иркутской области, больше всего кандидатов выдвинуто на выборах в думу Иркутска — 287 человек. Статус зарегистрированных кандидатов получили 98 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Своих кандидатов на этих выборах выдвинули «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия Роста», ПАРНАС, «Патриоты России», КПСС, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Гражданская Платформа», отметили в избиркоме.

Всего, по данным на 22 июля, на места в муниципальных думах претендуют 911 кандидатов, из них 399 — самовыдвиженцы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Иркутской области пройдут 70 избирательных кампаний. Будут выбирать глав городов и депутатов. Для самовыдвиженцев в муниципальные думы срок представления документов истекает 24 июля. В этот же день завершается период выдвижения на выборах мэров и глав.

Читайте также: Сити-менеджер, а не прямые выборы: депутаты Приангарья проголосовали