Екатеринбург, , 11:47 — REGNUM

В Екатеринбурге представитель Движения за возрождение гусарства Ярослав Ширшиков стал фигурантом двух уголовных дел. Об этом он сам сообщил в Facebook.

«На меня возбуждено два уголовных дела. Призыв к массовым беспорядкам и клевета», — сказал «гусар».

Он также добавил, что в качестве подозреваемого его вызывают в СКР. И отметил, что ему нужен адвокат.

Пользователи интернета активно отреагировали на это известие. Они уже предложил ему несколько вариантов адвокатов и дали несколько советов.

Добавим, Ярослав Ширшиков известен своими неоднозначными заявлениями и делами. Ранее он собирался взять замуж депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.