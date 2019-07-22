Киев, , 11:47 — REGNUM

На парламентских выборах в Верховную раду Украины пророссийские силы потерпели поражение, поскольку партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) набирает менее 13% голосов. Об этом 22 июля заявил в эфире телеканала «112 Украина» политический эксперт Иван Заяц.

Выборы на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера я смотрел пресс-конференцию «Оппозиционной платформы — За жизнь». Я видел растерянность Медведчука, у Бойко, потому что они рассчитывали на большее, а получили меньше. Ситуация в Раде сложная», — сказал Заяц.

По его словам, в парламент «прошло три группы политических сил».

«Одна группа с украинской, европейской идеологией, это три партии — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина». Одна политическая сила — «Оппозиционная платформа — За жизнь» с чисто пророссийской, антиукраинской направленностью. Если говорить о «Слуге народа», я отношу её к политическим силам идеологии болота. Вы знаете, кто водится в болоте», — сказал Заяц.

При этом он считает, что на Украине остается угроза «пророссийского реванша».

«В дальнейшем будет идти борьба за то, кто перетянет болото, в какой бок. Это говорит о наличии потенциальной угрозы реванша. Есть угроза реванша, и от нее никуда не уйдешь… На этих выборах четкую украинскую, европейскую позицию занимает до 40% граждан. В этом плане пророссийская позиция в лице «Оппозиционной платформы — За жизнь» в разы меньше», — добавил Заяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, согласно результатам обработки 50,01% протоколов, в парламент проходят партии «Слуга народа» (42,45% голосов избирателей), ОПЗЖ — 12,88%, «Европейская солидарность» — 8,64%, ВО «Батькивщина» — 8,01%, «Голос» — 6,38%.