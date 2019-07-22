Нью-Дели, , 11:46 — REGNUM

Правительство Индии приняло решение выделить 204,3 миллиарда рупий (2,9 миллиардов долларов) на развитие интернета в стране. Согласно планам правительства, система BharatNet должна соединить 250 тысяч деревень по всей стране высокоскоростной широкополосной сетью интернет.

Согласно официальным оценкам представителей правительства страны, данный проект будет осуществлен в два этапа, а общая стоимость всего проекта составит 450 миллиардов рупий (это примерно 6,54 миллиарда долларов).

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в настоящее время, объем данных, в среднем потребляемым одним пользователем интернета в Индии составляет 52 МБ в месяц.

Первая фаза данного проекта будет осуществлена в штатах Аруначал-Прадеш, Мегхалая, Манипур, Мизорам и Джаркханд. На первом этапе к интернету с помощью спутниковой системы будут подключены 3620 деревень.