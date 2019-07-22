Москва, , 11:43 — REGNUM

Москва примет ответные меры на возможные санкции Киева, которые связаны с решением России упростить получение паспортов РФ для граждан Украины, проживающих в Луганской и Донецкой областях. Об этом 22 июля заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для граждан Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве, — сказал РИА Новости Морозов. — А санкции — дело пустое. Ответим!»

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получать российское гражданство в упрощённом порядке. В свою очередь в МИД Украины заявили, что Киев уже «подготовил на рассмотрение СНБО перечень мер для защиты национальной безопасности».

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