Нью-Дели, , 12:18 — REGNUM

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман сообщила, что правительство внесло поправки в семь законов о косвенном налогообложении в стране. Помимо этого, она сообщила, что планируется также внести изменения в семь законов, касающихся прямого налогообложения.

Данные изменения в законодательстве, в том числе в законе о налогах на товары и услуги, были введены с целью его упрощения. Изменения в прямом налогообложении, по словам министра, призваны упростить и повысить эффективность данных вопросов.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик отметила, что немаловажным аспектом подобных изменений является продвижение программы Make in India (Делай в Индии), потому что стране требуется больше производственной деятельности.

Данные поправки будут прямым образом касаться сферы деятельности микро, малых и средних предприятий, а также работы финансовых рынков в стране.