Хартум, , 11:44 — REGNUM

Глава Военного совета Судана сообщил, что власти страны не передадут Международному уголовному суду (МУС) смещенного со своего поста президента Омара аль-Башира.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан подчеркнул, что аль-Башир не будет передан МУС, поскольку судебные власти Судана могут сами рассмотреть данное дело. Кроме того, отмечается, что бывший глава страны предстанет на скамье подсудимых и будет осужден в Судане.

Напомним, что 13 июня главный прокурор Судана выступил с заявлением о том, что свергнутый президент страны Омар аль-Башир был осужден по обвинению в коррупции.

МУС с 2009 года пытается арестовать Башира по обвинению в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в регионе Дарфур, находящемся на западе Судана.