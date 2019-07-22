Москва, , 11:39 — REGNUM

Выборы в Верховную раду Украины характеризовались не только низкой явкой, но и массовыми нарушениями. Об этом 22 июля сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума СПЧ по межнациональным отношениям Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К такому выводу эксперт пришёл, опираясь на данные некоммерческих организаций, экспертов и открытые источники.

По его словам, были зафиксированы многочисленные нарушения, в том числе в день тишины, когда незаконно велась агитация. При этом сами украинские эксперты отмечают, что кампания отличалась огромным количеством заказных материалов, в основном направленных на кандидатов, которые выступают за укрепление российско-украинских связей, отметил Брод.

«Выборы не отличались доступностью и для граждан Украины на территории Российской федерации. Не был избирательных участков», — напомнил эксперт.