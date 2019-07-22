Додома, , 11:39 — REGNUM

Генеральный секретарь Сообщества развития юга Африки (САДК) Стагомена Такс сообщила, что Танзании была предоставлена возможность председательствовать на саммите организации в связи с выполнением необходимых условий, среди которых было наличие в стране демократии и эффективного управления.

По сообщению Министерства иностранных дел и по делам сотрудничества стран Восточной Африки Танзании, Такс заявила об этом после окончания 21-го заседания Совета министров по вопросам основ политики, охраны и безопасности стран Сообщества развития юга Африки, проходившего в столице Замбии городе Лусака.

По информации танзанийского новостного издания «Mtanzania», в своем заявлении Такс потребовала от стран-членов организации продолжать развивать демократию и эффективное управление, поскольку именно они являются стержнем сообщества.

«Несмотря на то, что демократия молода в данном регионе, страны продолжают предпринимать меры для ее улучшения и развития эффективного управления, и Танзания является одной из стран-членов, уделяющих особое внимание этим аспектам», — подчеркнула Такс.

Кроме того, на встрече также отмечались успехи таких стран, как ЮАР, Свазиленд, Малави, Мадагаскар и ДРК, в связи с проведением демократических, справедливых, мирных выборов в этих государствах.

Помимо всего прочего, на заседании рассматривался запрос Бурунди о вступлении страны в сообщество. Как сообщается, страна выполнила на 70% поставленные организацией условия для получения членства в САДК.