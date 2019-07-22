Киев, , 11:30 — REGNUM

Ключевой проблемой на выборах в Верховную раду стал подкуп избирателей, заявил 22 июля на брифинге глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«По мнению нашей организации, подкуп остается одной из ключевых проблем на украинских выборах», — сказал он.

По его словам, во время выборов в организации отметили «расцвет всех технологий». Речь идет о «массовом засыпании школ и детских садов сладостями», а также «технологиях непрямого подкупа в виде продовольственных наборов, использования псевдоблаготворительности в виде установления детских спортивных площадок».

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на внеочередных выборах в Верховную раду завершилось накануне, 21 июля. На Украине избирали депутатов в парламент по смешанной системе — по партийным спискам и мажоритарным округам.

Читайте также: ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду