Анкара, , 11:24 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу по поводу позиции стран ЕС в вопросе миграции заявил: «Как ни соберётся Европарламент, вы критикуете Турцию, оскорбляете нас. Вот только мы советуем не испытывать наше терпение. Лучше засучите рукава и помогите Турции в ее борьбе. Пусть никто не считает это пустой угрозой. Турция не бросает слов на ветер. Мы имеем дело с самой большой волной миграции в истории. Я повторю, что ни у кого нет права так говорить. Если бы они открыли свои двери для мигрантов, ни одно их правительство не продержалось и 6 месяцев».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Мы сделаем, то, что должно. Те, кто хотят превратить Турцию в центр нелегальной миграции, понесут тяжелейшее наказание, будь они хоть турки, хоть иностранцы. Мы не дадим спуску нелегальным мигрантам и организаторам этих процессов».Министр добавил: «Очевидно, что Европа оставляет нас один на один с этой проблемой. Но если Турция не займется этим делом решительно, то и в Европе ни одно правительство не продержится дольше 6 месяцев. Если они захотят, мы проверим, так ли это».