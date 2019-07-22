Тегеран, , 11:32 — REGNUM

Представитель организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди в интервью журналистам сообщил, что Иран станет первой страной на Ближнем Востоке, которая освоит и будет активно применять сложные квантовые технологии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, Иран находится на пороге того, чтобы «шагнуть в эпоху» квантовых технологий, которые обеспечат производство высокоскоростных процессоров внутри страны. Бехруз Камалванди подчеркнул, что разработки Национального квантового центра Ирана вскоре позволят соединяться квантовым частицам на расстоянии более метра, и таким образом Иран станет первой ближневосточной страной, освоившей эту технологию.

Отвечая на вопрос о закрытии Ираном атомного реактора в Фордо, Бехруз Камалванди отметил, что все сообщения о закрытии данного объекта — слухи. На его базе работает национальный вакуумный центр, который будет продолжать вести свои разработки.