Тегеран, , 11:18 — REGNUM

В Иране арестовали 17 человек, которые, как считают власти страны, занимались шпионажем в пользу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщает Tasnim news со ссылкой на иранское министерство информации и нацбезопасности.

«Иран выявил 17 шпионов ЦРУ, подозреваемые задержаны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иране заявили, что власти США, которые вводят ограничительные меры против Тегерана, вовлечены в «экономический терроризм».

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