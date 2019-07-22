Тегеран, , 11:23 — REGNUM

Управляющий портом Бендер-Аббас на юге Ирана Аллахморад Афифи заявил, что Исламская республика начала расследование в отношении задержанного британского танкера Stena Impero на предмет нарушения международного права. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, после сообщений о нарушении норм международного морского права танкер был направлен в порт Бендер-Аббаса для детального расследования обстоятельств дела. «Все члены экипажа останутся в танкере для того, чтобы обеспечить их полную безопасность», — отметил Афифи.

Управляющий директор порта отметил, что 23 члена экипажа, в том числе капитан, являются индийцами, а 5 остальных — гражданами России, Филиппин и Латвии.

Раннее 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана объявил об аресте британского нефтяного танкера в Ормузском проливе. Данное действие вызвало резкую критику со стороны Лондона.