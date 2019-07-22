Москва, , 11:16 — REGNUM

В Госдуме предлагают проводить Минуту молчания в 12:15 мск. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, законопроект о всероссийской Минуте молчания внесли в Госдуму депутаты всех фракций.

«Проведение Минуты молчания возможно, например, в 12:15 по московскому времени — точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Отечественной войны против фашистского агрессора», — отмечают авторы инициативы.

Порядок проведения Минуты молчания установит правительство РФ, следует из документа.

Такая мера, указали депутаты, «позволит единовременно объявлять во всех регионах России, от Камчатки до Калининграда, минуту молчания в память об одном из самых трагических дней в истории нашего Отечества, когда без объявления войны Германия вторглась на советскую территорию в соответствии с заранее подготовленными планами без какого-либо предупреждения и без тени законного оправдания».

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