Орел, , 11:13 — REGNUM

Девять кандидатов претендуют на мандат депутата Государственной думы РФ по одномандатному избирательному округу № 145 (Орловская область) — 20 июля документы для регистрации направил кандидат от партии «Родина» Сергей Кузнецов, сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме.

Решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней комиссия примет, в соответствии с законодательством, в течение десять дней после приема документов, уточнили в облизбиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избиркомом были зарегистрированы в качестве кандидатов Иван Дынкович (КПРФ), Роман Неверов (ЛДПР), Михаил Орлов («Коммунисты России»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»). Выдвинут также Олег Тимохин («Партия пенсионеров»), Валерий Чудо («Яблоко»), Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»), а также Марина Прокофьева (самовыдвижение). Выборы состоятся 8 сентября 2019 года в единый день голосования.