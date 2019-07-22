Тунис, , 11:51 — REGNUM

Пресс-служба министра иностранных дел Туниса Хмаиса Жинауи сообщила, что высокопоставленная тунисская делегация совершила визит в Вашингтон, в рамках которого стороны обсудили развитие стратегического партнерства между Тунисом и США.

В ходе визита состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Туниса со специальным посланником ООН в Ливии Гасаном Саламе. Встреча была направлена на улучшение координации сторон в области безопасности и выработки решений по прекращению войны в Ливии и обеспечению мира в районах, прилегающих к тунисско-ливийской границе. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Аsharq Al-Awsat.

Министр иностранных дел Туниса Хмаис Джинауи заявил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Майком Помпео стороны договорились развивать стратегическое партнерство в регионе. Кроме того, США и Тунис активизируют свои усилия по борьбе с терроризмом и будут стремиться достичь режима прекращения огня в Ливии.

Ранее Министерство внутренних дел Туниса объявило о ликвидации террориста, принадлежавшего ливийской вооруженной группе, который 27 июня текущего года совершил два террористических акта в центре Туниса, в результате которых погибли два сотрудника служб безопасности страны.