Рабат, , 11:40 — REGNUM

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Насер Бурита заявил, что на региональном уровне Рабат и другие стороны конфликта должны двигаться в направлении поиска взаимоприемлемого решения для скорейшего прекращения конфликта в Западной Сахаре. Он также вновь призвал Алжир взять на себя ответственность за решение конфликта, выступая в качестве его стороны, а не в роли наблюдателя. Об этом сообщает марокканское информационное издание MAP.

Глава внешнеполитического ведомства Марокко подчеркнул необходимость координации позиций руководства Алжира и Фронта ПОЛИСАРИО в рамках выработки окончательного политического решения, отметив важность участия всех сторон в данном процессе. Бурита в очередной раз отметил, что на переговорах по урегулированию народ сахрави должен быть представлен в лице Алжира, которого Марокко признает в качестве стороны конфликта.

В свою очередь, власти Алжира исторически заявляют о необходимости урегулирования конфликта между Марокко и ПОЛИСАРИО, считая себя наблюдателями, не имеющими обязательств участвовать в переговорах по достижению политического решения.