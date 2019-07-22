Киев, , 11:05 — REGNUM

На Украине во время выборов в Верховную раду разгромов участков не произошло, заявил 22 июля на брифинге зампредседателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

«Убийств, плохих событий, разгромов участков и тому подобных вещей, к счастью, не произошло, что очень приятно говорить», — сказал Радченко.

По его словам, явка избирателей составила 49,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на внеочередных выборах в Верховную раду завершилось накануне, 21 июля. На Украине избирали депутатов в парламент по смешанной системе — по партийным спискам и мажоритарным округам.

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