Рабат, , 11:27 — REGNUM

Правительство Испании одобрило предоставление Марокко очередного крупного финансового транша, сумма которого составит 30 миллионов евро. Данные средства будут выделены дополнительно к 140 миллионам евро, которые обязался предоставить Европейский союз, и будут направлены на помощь Марокко в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом на пресс-конференции заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Селаа.

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Марокканское информационное издание MAP сообщает, что ранее Испания также утвердила грант в размере 26 миллионов евро на покупку и доставку в Марокко транспортных средств и технического оборудования, необходимого для усиления контроля за границами королевства.

Представитель правительства Испании отметила, что борьба с нелегальной миграцией и незаконной торговлей людьми является общим делом как для стран транзита, так и стран прибытия мигрантов, что объясняет активизацию сотрудничества Испании с другими государствами. Согласно заявлению испанского Министерства внутренних дел, в текущем году финансовая поддержка деятельности марокканских властей по усилению контроля на границах страны привела к снижению показателя нелегальной миграции на 27%.