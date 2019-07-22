Копенгаген, , 11:33 — REGNUM

Правительство Дании рассматривает возможность сделать образование для всех беженцев бесплатным. В настоящее время статус беженца на территории Дании можно получить на основе двух разных статей. Если лицо просит убежища ввиду личного преследования со стороны властей своей родины, такое лицо подпадает под конвенцию о беженцах ООН и имеет право получать образование в Дании бесплатно. Если же лицо запрашивает статус беженца по иным причинам, получить оно его может только на основе датского законодательства, которое не предполагает привилегии бесплатного образования.

Министр по делам беженцев и интеграции Дании Матиас Тесфае считает, что ситуацию нужно исправить и предоставить всем беженцам право на бесплатное образование. Об этом пишет датская газета Politiken («Политикен»).

Согласно заявлению министра, существуют случаи, когда члены одной семьи получают статус беженца в Дании по-разному и, следовательно, те, кто получает убежище не по причине личного преследования со стороны властей родной страны, лишаются права на бесплатное образование. Против инициативы министра активно выступают Датская народная партия и партия Venstre.