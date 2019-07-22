22 июля 2019 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 11:01 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск назвал 50-летие высадки на Луну «вдохновением для общего блага», передает Vatican News (Ватикан). Понтифик выразил надежду, что первый шаг человека по Луне сможет вдохновить на работу в направлении еще больших достижений. «Пятьдесят лет назад, — сказал папа, — человек ступил на Луну, реализовав необыкновенную мечту». Память об этом «великом шаге для человечества» может разжечь желание достигнуть еще «больших целей» — «больше достоинства для слабых, больше справедливости для народов и больше будущего для нашего общего дома». Папа Павел VI, который проявлял большой интерес к космическим путешествиям и проводил много времени в Ватиканской обсерватории, 20 июля 1969 года вместе с миллионами зрителей во всем мире наблюдал, как Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну.

По случаю презентации Доклада о преследовании христиан 15 июля в базилике Святого Варфоломея на Тибрском острове в Риме выступил заместитель секретаря Святого престола по отношениям с государствами монсеньор Антуан Камиллери. Прелат отметил, что «сохранение присутствия христианских общин — особенно там, где они не принадлежат к большинству, — выходит далеко за рамки символического вопроса». На фоне тревожной картины современного мира, которую папа Франциск определил как «своего рода геноцид, вызванный общим и коллективным безразличием», христианское присутствие «систематически вытесняется из общества и культуры, даже в тех районах, где оно имеет свои истоки», подчеркнул монсеньор. Ссылаясь на декларацию, подписанную в Абу-Даби 4 февраля этого года, он отметил риск «политического манипулирования религиями», которое касается не только негосударственных субъектов (как террористы или религиозные экстремисты). Также и правительства, подчеркнул Камиллери, «должны спросить самих себя, в какой степени они привержены защите религиозной свободы и борьбе с преследованиями. Бывает, что, с одной стороны, они не оправдывают и осуждают эти акты, с другой же стороны — сотрудничают в политической, экономической, коммерческой, военной или иных сферах, попросту закрывая глаза на тех, кто столь явно нарушает эту фундаментальную свободу». Святой престол видит в религиозных преследованиях «серьезную проблему не только для страдающих христиан, но и для верующих любой религии». Еще одной формой религиозной дискриминации, по словам прелата, является растущая тенденция — даже в странах с прочной демократией — «криминализировать или наказывать религиозных лидеров, когда те провозглашают основополагающие принципы своей религии, особенно в сферах защиты жизни, брака и семьи».

Представители администрации президента США Дональда Трампа объявили о создании нового союза с партнерами американцев, сообщает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Он будет ориентирован на поддержку свободы вероисповедания. Предполагается введение санкций против иностранных военных чиновников, поддерживающих страны, которые США считают зачинщиками религиозных преследований. Об этом было заявлено под конец второго министерского совещания по религиозной свободе во всем мире, которая с 15 по 18 июля проходила в Вашингтоне. Она была организована государственного департамента США, на ней присутствовали представители 106 государств. Выступая перед ними, государственный секретарь США Майк Помпео объявил о планах создания Международного альянса за свободу вероисповедания. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон уже ввел санкции против двух лидеров проиранского ополчения, которые, по его словам, «терроризируют жителей равнины Ниневии» (провинция в Северном Ираке, где преследуются религиозные меньшинства, включая христиан и езидов).

По мнению эксперта Амандин Барб, Вашингтон трудно назвать настоящим защитником религиозной свободы, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Как отмечает Барб, приоритетом для президента Трампа является использование религиозной свободы в основном ради удовлетворения консервативного электората, в частности проголосовавших за него 81% евангелистов. Об этом свидетельствует решение министерства здравоохранения разрешить всем работодателям отказывать в возмещении стоимости контрацептивов своим работникам «по моральным или религиозным причинам». Или защита в прошлом году Верховным судом США принципа, что христианский кондитер может отказаться от обслуживания гомосексуальной пары из-за своих религиозных убеждений. Говоря о министерском совещании по религиозной свободе во всем мире, эксперт говорит, что она рискует увековечить «избирательную защиту религиозной свободы», поскольку политика Белого дома отвечает требованиям консервативных христиан, но не учитывает и даже наносит вред людям мусульманской веры. Подобная амбивалентность видна и в избирательном осуждении религиозных преследований — «выговор получили Китай и Иран, но не союзники США». Хотя, как заявляет президент Института свободы вероисповедания Том Фарр, президент и лица, ответственные за внешнюю политику, должны осудить ужасные преследования в Саудовской Аравии, Северной Корее и других местах.

Посол США при Святом престоле Каллиста Гингрич объявила, что Соединенные Штаты и Ватикан совместно проведут саммит по религиозной свободе в октябре этого года, информирует Crux (Денвер, США). Гингрич сказала, что мероприятие, которое состоится 2 октября, подчеркнет «важность работы с религиозными организациями для поддержки и защиты религиозной свободы» и является прямым результатом министерского совещания в Вашингтоне, которое является «в своем роде крупнейшим мировым событием в деле религиозной свободы». Посол подчеркнула, что содействие религиозной свободе в сотрудничестве со Святым престолом является важной частью ее служения. «Если и есть фундаментальная цель этого служения, то это избавление мира от религиозных преследований и репрессий, — сказала Гингрич. — Соединенные Штаты глубоко привержены этому начинанию и никогда не согласятся с тем, чтобы правительство или общество преследовали, подавляли или просто терпели людей веры. Религиозная свобода является ключевым блоком построения мира и безопасности. Она обеспечивает основу, на которой общество может процветать. В интересах каждого народа — отстаивать и защищать свободу вероисповедания».

Трамп принял в Белом доме жертв религиозных преследований, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). Во время встречи с ними он заявил: «Мы в Америке всегда понимали, что наши права исходят от Бога, а не от правительств». По приглашению госдепартамента в Вашингтон на министерское совещание по религиозной свободе во всем мире прибыли уйгурский мусульманин из Китая, христиане из Северной Кореи и Ирана, мусульманин-рохингья и переживший Холокост еврей. Вице-президент Пенс заявил на встрече, что власти Венесуэлы и Никарагуа несут ответственность за гибель сотен католиков, протестовавших против их правительств. Иран обвинен в отсутствии там свободы вероисповедания. Китай преследует христиан, мусульман и буддистов. Комиссар правительства Германии по свободе вероисповедания Маркус Грюбель (ХДС) оценил совещание как «хороший знак» и признак того, что многие правительства начали поддерживать данный вопрос. «Только если мы будем работать вместе, мы сможем помочь религиозным преследованиям», — сказал Грюбель. Однако он хотел бы поддерживать диалог с теми странами, которые не участвовали в совещании в Вашингтоне. Между тем, отмечает агентство, в самих США с религиозной свободой стало хуже, чем в предыдущие годы. По данным последнего исследования, проведенного центром Pew, по пяти из восьми позиций Соединенные Штаты демонстрируют худшие результаты по сравнению с 2007 годом.

Polonia Christiana (Краков, Польша) недовольна послом США в Польше Джорджетт Мосбахер. Пан Трамп послал нам такого посла, который то перепутает должность премьер-министра Матеуша Моравецкого в письме «о свободе прессы», то по случаю варшавского «парада равенства» повесит радужные флаги на здании посольства, то критикует одну из польских газет за нелюбовь к ЛГБТ. Не слишком ли много? Ее превосходительство не приехала в Польшу как в «питомник непослушных детей». Задача посла США — официально представлять Соединенные Штаты в Польше. Вот и все. Кроме того, отметим, что слово «дипломатия» (и его производные) в польском языке имеют значения, выходящие далеко за рамки внешней политики. Мы можем сказать о человеке, который тактичен, что он «дипломатичен». Как Мосбахер выглядит на этом фоне? Посол любит выступать по вопросам, не связанным с международными делами и интересами США, хотя параграф 1 ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях гласит, что представитель другой страны обязан уважать законы принимающей страны и не вмешиваться во внутренние дела. Стоит спросить, являются ли противоречивые заявления Мосбахер проявлением ее личных убеждений или, может быть, отношение к ЛГБТ является проверкой польского союзника и ценой отмены виз в США, о чем посол объявляла несколько недель назад?

Саудовская Аравия поддерживает политику Китая в отношении уйгурских христиан, передает AsiaNews (Рим, Италия). Эр-Рияд отправил письмо в ООН, в котором выразил поддержку «репрессивной политике Китая в отношении уйгурского мусульманского меньшинства в регионе Синьцзян». Наряду с Саудовской Аравией, хранительницей святых мест ислама, есть подписи еще 36 государств, в том числе России и Филиппин. Это послание является ответом на высказанное ранее 22 послами в Совете ООН по правам человека осуждение Китая за «преследование» и «произвольные задержания» миллионов мусульман. Саудовская Аравия высоко оценивает «значительный прогресс» Пекина в области прав человека, который «перед лицом серьезных вызовов терроризма и экстремизма принял ряд антитеррористических мер в Синьцзяне, включая создание образовательных и профессиональных учебных центров». КНР посредством своего представителя в ООН выразила признательность и благодарность за поддержку.

Отец Раймон де Соуза на страницах National Catholic Register (Айрондэйл, США) сомневается в том, что папа Франциск имел право передать Константинопольскому патриархату часть мощей апостола Петра. Конечно, как абсолютный правитель Ватикана, понтифик мог издать любой указ, которым он разрешил их передачу. Однако возникают другие вопросы. Раскопки некрополя под базиликой Святого Петра были одним из самых чувствительных решений, принятых папой Пием XII и его преемниками. Подтверждение в 1968 году, что были найдены именно останки апостола Петра, имело огромное значение. Большинство из найденных костей оставили на месте. Папа Павел VI взял девять небольших фрагментов и поместил их в специальный реликварий, чтобы епископы Рима подпитывались телесным присутствием апостола, а его мощи защищали пап и их служение. Когда Франциск заявил о решении передать часть останков Петра в Константинопольский патриархат, это выглядело как спонтанное решение, принятое без консультаций. Но неоспоримым преданием христианства является то, что апостол навсегда связан с Римом и не имеет никакого отношения к Константинополю. Представьте себе, что понтифик отдал бы российскому президенту Владимиру Путину или патриарху Кириллу какую-либо из пьет Микеланджело. Смелый жест, но будет ли он правильным? Разумеется, такого никогда не произойдет, поскольку Италия предотвратит ее вывоз из страны. Мощи апостола Петра, конечно, дороже любого произведения искусства — могут ли они быть подарены? Импровизация папы Франциска нуждается в дальнейшем исследовании.

Профессор английского языка Карл C. Кертис III недоумевает: что сделали Романовы, чтобы заслужить это? Под «этим», отмечает Catholic Herald (Лондон, Великобритания), профессор имеет в виду сериал Netflix «Последние цари». Авторы сериала, по его мнению, балансируют на грани документального и художественного, причем с неоднозначными результатами. Неубедительность диалогов, вульгарность и откровенные сцены секса — всего этого можно было бы избежать. Когда Распутин встречает епископа Гермогена, последний его наставляет: «Мы должны быть на одной стороне». Это совсем не то, что можно было бы ожидать от православного иерарха. Вульгарность — это предсказуемые f-words (матерщина), которые стали настолько распространенным на Netflix и Amazon Prime, что можно заподозрить директиву сверху, устанавливающую квоту. Особенно обидно их слышать в «Последних царях», когда такие слова вкладывают в уста благовоспитанных дворян в присутствии столь же благовоспитанных дам. Сексуальные сцены. Можно принять за правду утверждения историков о том, что Ники и Аликс страстно любили друг друга, но сериал не оставляет ничего для воображения: Ники, как Билл Клинтон в Белом доме, занимается грубым сексом с Аликс в дворцовом кабинете, и оба совершенно голые.

Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) пишет о Викторе Сосноре, «выдающемся русском поэте польского происхождения», который скончался в возрасте 83 лет в Санкт-Петербурге. «Хотя Виктор Александрович был польского происхождения, он не участвовал особо в польской жизни города. Однако, по словам его родственников, он всегда помнил о праздновании Рождества и Пасхи в католической традиции своей семьи», — отметил отец Кшиштоф Пожарский, священник костела Святого Станислава. Свои соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который написал, что Соснора был настоящим гражданином Ленинграда и Санкт-Петербурга, «очень умным, высокообразованным и вдумчивым». В Польше стихи Сосноры были опубликованы в сборниках русской поэзии. В произведениях из тома «Возвращение к морю» 1989 года присутствуют польские мотивы.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».